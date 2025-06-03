Çankırı'da Eve Yıldırım Düşmesi

Çankırı'da Eve Yıldırım Düşmesi
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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Boyacıoğlu köyünde bir eve yıldırım isabet etti. Ömer Boyacı'ya ait evin çatısında ve banyosunda hasar meydana gelirken, ev sakinleri yaralanmadı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Boyacıoğlu köyünde bir eve yıldırım isabet etti.

Bölgede etkili olan yağışta Ömer Boyacı'ya ait evin çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda ve banyoda hasar meydana geldi.

Olayda ev sakinlerinin yaralanmadığı öğrenilirken yıldırım düşmesi sonucu çatıda oluşan hasar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Doğan - Güncel
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