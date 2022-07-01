Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi Çankırı'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara yol açtı. Çankırı'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara yol açtı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yoğun yağış nedeniyle selden etkilenen il merkezine bağlı Dedeköy, Karadayı, Bozkır ile Yapraklı ilçesine bağlı Bugay ve Karacaözü köylerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ayaz, selden zarar gören tarım arazilerini inceledi. Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli de sel nedeniyle tarım arazilerinde büyük zarar meydana geldiğini söyledi. Aşırı yağış nedeniyle Dedeköy, Bozkır, Alıca, Karadayı ve Çatalelma köylerinin tarım arazilerinin yoğun şekilde etkilendiğini anlatan Gamzeli, "Arazilerimizde daha biçime başlamadık. Dün akşam gelen sel hepsini alıp götürdü. Zararımız çok büyük, devletimizden yardım bekliyoruz." dedi. Bozkır Köyü Muhtarı Ethem Çağlar da dün akşam saatlerinde başlayan yağışın 3 saat aralıksız devam ettiğini belirterek sel nedeniyle ürünlerinde yüzde 60'ın üzerinde kayıp yaşadıklarını kaydetti. AA / Muhammed Kaygın - Güncel Yapraklı Çankırı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çankırı'da etkili olan sağanak tarım arazilerine zarar verdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.