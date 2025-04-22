Çankırı'da Engelli Bireyler Kafede Çalışmaya Başladı

Çankırı'da bir kafede hafta sonları çalışmaya başlayan engelli bireyler, hem kendi harçlıklarını kazanıyor hem de bir işte çalışıyor olmanın sevincini yaşıyor.

Alibey Mahallesi'nde tarihi ahşap evlerin bulunduğu ve çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Uzunyol'da kafe işleten Hayrettin Karaoğlu, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve öz güvenlerinin artırılması amacıyla proje başlatmaya karar verdi.

Bu kapsamda kentte faaliyet gösteren İnci Taneleri Özel Eğitim Derneği ile irtibata geçen Karaoğlu, çalışmaya uygun engelli bireyleri işletmesinde istihdam etmek istediğini anlattı.

Dernek aracılığıyla belirlenen 3 engelli birey, kafede hafta sonları çalışmaya başladı. Misafirleri kapıda karşılayan engelli bireyler, müşterilerin servisine yardımcı oluyor.

İşletme sahibi Karaoğlu, AA muhabirine, engelli çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Daha sonra bu bireylerle birlikte çalışmaya karar verdiklerini anlatan Karaoğlu, "Üç çocuğumuz burada işe başladı. Hem gelen misafirlerimize 'Hoş geldiniz.' diyerek kapıdan karşılama işlerini hem yönlendirme işlerini yapıyorlar hem de müşterilerin servislerinde bizlere yardımcı oluyorlar." dedi.

İşe gelmedikleri günler işi özlüyorlar

Engelli bireylerin kendilerine beklemedikleri kadar yardımcı olduklarına değinen Karaoğlu, "Arkadaşlarda, 'Biz de bu işi yapabiliyormuşuz, biz de bir kafede çalışabiliyormuşuz.' izlenimi yaşadık. Çalışmadıkları günler bile 'Abi biz kafeyi özledik, işimize gelmek istiyoruz, biraz daha çalışmak istiyoruz.' dediklerini duyduk, bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Tüm esnafın bu projeye destek vermesi gerektiğini kaydeden Karaoğlu, "Amacımız, bu bireyleri topluma kazandırmak, kendi içimizden birilerinin olduğunu hissettirebilmek. Çünkü ne kadar dışlarsak onlar kendilerini o kadar dışlıyorlar ama ne kadar yanımıza alırsak, içimize alırsak, onlar bizden olduklarını anlayıp daha çok hayata tutunuyorlar ve her şeyi yapmaya başlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gezmeye gelen Sultan Kaya da Çankırı'yı çok beğendiğini dile getirdi.

Yorgunluk kahvesi içmek için oturdukları işletmede çalışan engelli bireyleri gördüğünde çok sevindiğini anlatan Kaya, "Onlara iş fırsatı verilmesinin, kendilerine öz güven aşılanmasının, bu toplum için çok gerekli ve olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Lütfen engellilerin ellerinden tutunuz, onları topluma kazandıralım. Bizim ülkemiz, geleceğimiz, onlar da içimizde yaşıyorlar." dedi.

Turistik Tuz Ekspresi ile Çankırı'ya gelen tur sorumlusu Serap Özel de ilk kez Çankırı'ya geldiğini, işletmenin yaptığı projeyi duyduğunda çok mutlu olduğunu söyledi.

Çankırı'ya gelenlere kafeyi ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Engelli arkadaşlarımızın da hizmet etmenin mutluluğuyla artı güler yüzünü gördük. Şimdiki gençler artık çalışmak istiyor ama hani üstünkörü, çalışmak için çalışıyorlar ya da mecbur kaldıkları için. Ama bu güzel insanların, güzel gençlerin gerçekten yürekleriyle hizmet ettiklerini gördük. Bunların da bireylerimiz, fertlerimiz, bizden birer parça olduğunu artık hissetmemiz lazım."