Çankırı'da engelli bireyler atık malzemeleri mobilyaya dönüştürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çankırı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde 10 engelli birey, merkezdeki atık malzemelerle mobilya üretimi gerçekleştiriyor.

Merkezde yürütülen "Engel Yok ÇABA Var Projesi" kapsamında eskiyen ve kullanılamaz hale gelen yatak ve dolap gibi malzemelerin geri dönüştürülmesi için mobilya atölyesi kuruldu.

Atölyede engelli bireyler, merkezde görevli personel eşliğinde eski yatakların yaylarını, süngerlerini, ahşap malzemeleri ve demirleri kullanarak yeni mobilyalar üretiyor.

Çocuk oturma gruplarından başlanarak yaklaşık bir yıldır üretim yapılan atölyede sipariş üzerine büyük oturma grupları da imal ediliyor. Ayda ortalama 30 tekli koltuk ve kanepe üretilen merkezde ürünler şimdilik sipariş üzerine yapılıyor.

165 kişiye eğitim verilen rehabilitasyon merkezindeki mobilya atölyesinde görev alan 10 engelli birey, hem üretim yapıyor hem de rehabilite oluyor.

"Ürettiğimiz mobilyalar, Çankırı halkı tarafından beğeniyle karşılandı"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhaluk Longa, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında "ÇABA Mobilya Atölyesi"nin kurulduğunu söyledi.

Atölyede kullanılamayacak halde olan yatak ve mobilya gibi ürünlerin iyi durumdaki parçaları geri dönüştürülerek yeni mobilyaların üretildiğini belirten Longa, "Ürettiğimiz mobilyalar, Çankırı halkı tarafından beğeniyle karşılandı ve oldukça talep gördü hatta kullanılmayan demir parçalarını bir araya getirerek kurumumuzda kullanılmak üzere engelli sandalyesi ürettik. Sayın Bakanımız ve Sayın Valimizin destekleriyle engelli bireylerimizi işin içine katarak onların hayatlarına dokunuşlar yaptığımız örnek projeler ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Longa, yapılan çalışmalarla merkez sakinlerinin hem moral ve motivasyonlarının artırıldığını hem de ekonomik hayata entegrasyonlarının sağlandığını dile getirdi.

"Sanal markete de ürünlerimizi ekleyeceğiz"

Çankırı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Ulaş Aracı da yürütülen çalışmayla hem devlet malzemelerinin hem de engelli bireylerin emeğinin değerlendiğini söyledi.

Geçen yıl merkezdeki mobilyaları yenilediklerini ve çıkan malzemeleri dönüştürme kararının ardından atölyenin hayata geçirildiğini anlatan Aracı, şöyle devam etti:

"Yataklarımızın içindeki süngerleri çıkardık, temizledik. Kırpık süngerlerimiz için ağır engelli bireylerimiz orada görev aldılar, süngerleri kırptılar. Diğer sakinlerimiz dolaplarımızı, mobilyalarımızı atölyemizde düzenlediler, kestiler, biçtiler, monte ettiler. Burada da döşemelerini gerçekleştiriyorlar. Perakende satıyorlar, sipariş üzerine satıyoruz. Şimdi bir sanal market açtık, sanal markete de ürünlerimizi ekleyeceğiz."

Atölyede sadece döşeme kumaşları için para verdiklerini, onun dışındaki tüm malzemelerin geri dönüşümden sağlandığını belirten Aracı, "Bu atölyenin bizim için en kıymetli yönü sıfır atık olması. Geri dönüşüm olması. Biz burada kamu kaynaklarını yeniden dönüştürüyoruz. Ürünlerimiz hem devletimize değer üretiyor hem devletin kaynaklarının daha tasarruflu kullanılmasına vesile oluyor hem bizi eğlendiriyor, keyiflendiriyor, gururlandırıyor." dedi.

Mobilya yapımındaki tüm işlemlerde engelli bireylerin görev aldığının altını çizen Aracı, "Önceden evet, bilmiyorlardı ama bir yıl geçtikten sonra artık normal bir çalışanın, fabrikada bir profesyonel ustanın yapabileceği işlerin hepsini yapabilecek kabiliyete geldiler." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 Yılı Verimlilik Ödüllerine aday

Engelli bireylerin kurulan atölyede önemli işlere imza attığını dile getiren Aracı, "Projemizin ismi Engel Yok ÇABA Var. 2024 yılında Sanayi Bakanlığımızın Verimlilik Proje Ödüllerine adayız. Umarız sakinlerimizle beraber güzel bir başarıya daha imza atmış oluruz." ifadelerini kullandı.