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Çankırı'da Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Çankırı'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan kavga sonucunda silahlar kullanıldı ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankırı'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesi içindeki bir eğlence mekanında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine iki grubun birbirine silahla ateş açması sonucu İlyas Demirci (36), M.Ç. (44), A.D. (51) ve S.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İlyas Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden D.Ş, B.Ş, H.H.S, A.D. ve İ.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. O.S.Ç, A.D. ve C.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, M.C.İ. ve M.Ç. de savcılık sorgularının ardından salıverildi.

Öte yandan olay anı iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki grubun birbirilerine ateş etmesi ve kavga etmeleri yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çankırı kavga Olaylar Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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