Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 223 özel harekat polisi yemin etti

Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 29'u Azerbaycan İçişleri Bakanlığı mensubu toplam 223 kursiyer için yemin töreni düzenlendi.

Özel Harekat Başkanlığınca Orhan Saka Spor Salonu'nda düzenlenen Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2024 Yılı 65. Dönem Temel Özel Harekat Sertifika Töreni'nde saygı duruşunda bulunulması sonrasında önce İstiklal Marşı, ardından Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü tanıtım videosu izlenmesinin ardından bir konuşma yapan Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, zorlu eğitimlerini tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Türkiye'nin stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Demirtaş, "Bu konum pek çok avantajı ve dezavantajı beraberinde getirirken, güvenlik tedbirlerinin de en üst seviyede tutulmasını gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte dünya genelinde her geçen gün çeşitlenen suç türleri karşısında güçlü ve etkin bir polis teşkilatının önemini göz önüne sermektedir. Teşkilatımız, bin yıldır bu topraklarda varlığını sürdüren ve sonsuza dek sürdürecek olan şanlı milletimizin çelik yumruğudur." dedi.

Kursiyerlerin edecekleri yeminle kadim teşkilatın mensubu olacaklarını dile getiren Demirtaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin huzuru, milletimizin süruru için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışacaksınız. Son dönemde komşu coğrafyamızda yaşananları da göz önünde bulundurarak aziz milletimizin huzur ve güvenlerini sağlama yolunda en ön safta yer alacaksınız. Görevinizi yerine getirirken mazlum ve mağdurun yanında, ihanet odaklarının tam karşısında duracaksınız. Hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak, devletimizin ve demokrasimizin teminatı olacaksınız. Biliniz ki vatanımız, devletimiz bayrağımız ve milletimiz sizlere emanettir. Bu emanetleri canınız pahasına korumak, sizlerin asli görevidir. Bunu layıkıyla yerine getireceğinize yürekten inanıyorum."

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz de devletin verdiği istikamette Türk milletinin boynunu büktürmeden görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçladıklarına işaret etti.

Hiçbir bedelin yaptıkları kutsal görevin karşılığı olmadığına dikkati çeken Karadeniz, "Ecdadımızdan aldığımız ilham, Türk milletinin bize güven, devletimizin bize verdiği üstün görev anlayışı, eğitimi, silah ve gereçleriyle bu coğrafyada Türk'ün bileğinin bükülmediği özel kuvvet olarak dünyada bu ölçekte tek birim biziz. 17 bin civarında özel harekatçıyla bu coğrafyanın çelik bileği olarak görevlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Arif Özdemir ise 1 Temmuz itibarıyla başlayan kursu mezuniyetle taçlandırdıklarını söyledi.

Kursta alanında ihtisas yapmış, sahada görevli, tecrübeli ve uzman eğitimcilerin 22 hafta boyunca kursiyerleri adım adım takip ederek ilmek ilmek işlediğini anlatan Özdemir, şöyle dedi:

"Azerbaycan İçişleri Bakanlığı mensubu 29 kursiyer ve emniyet teşkilatımızdan 194 kursiyer olmak üzere toplam 223 kursiyerimiz özel harekatçı olmayı içselleştirerek, komando olmaya gönül vererek canla başla, sabırla, emekle, alın teri dökerek bu eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika kazanmaya hak kazandı. Arazi, meskun mahal ve teknolojik cihazlar olmak üzere üç ana konuda her türlü arazi şartlarında, günün her saatinde arazi harekatı, pusu, baskın, keşif, gözetleme, haritacılık, gibi uygulamaların derslerini gördüler. Ayrıca analitik düşünce, mental ve fiziki eğitim, yaralılara acil müdahale etkili güç kullanma gibi konularda da başarı sağladılar."

Konuşmalarında ardından kursiyerlerin eğitim anından çekilmiş görüntüleri izlendi.

Daha sonra protokol üyeleri kursu başarı ile bitiren 10 kursiyere sertifikalarını vererek peçlerini taktı.

Özel harekat yemininin edilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Elhan Zeynalov, kurum müdürleri, gaziler, polis memurları ve aileleri katıldı.