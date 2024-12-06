Üye Girişi
Haberler
'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti

Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Esad Tahran'da

 Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'yi davet edeceğiz

 Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar

Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti

Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 223 özel harekat polisi yemin etti

Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 223 özel harekat polisi yemin etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 29'u Azerbaycan İçişleri Bakanlığı mensubu toplam 223 kursiyer için yemin töreni düzenlendi.

Çankırı'da eğitimlerini tamamlayan 29'u Azerbaycan İçişleri Bakanlığı mensubu toplam 223 kursiyer için yemin töreni düzenlendi.

Özel Harekat Başkanlığınca Orhan Saka Spor Salonu'nda düzenlenen Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2024 Yılı 65. Dönem Temel Özel Harekat Sertifika Töreni'nde saygı duruşunda bulunulması sonrasında önce İstiklal Marşı, ardından Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü tanıtım videosu izlenmesinin ardından bir konuşma yapan Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, zorlu eğitimlerini tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Türkiye'nin stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Demirtaş, "Bu konum pek çok avantajı ve dezavantajı beraberinde getirirken, güvenlik tedbirlerinin de en üst seviyede tutulmasını gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte dünya genelinde her geçen gün çeşitlenen suç türleri karşısında güçlü ve etkin bir polis teşkilatının önemini göz önüne sermektedir. Teşkilatımız, bin yıldır bu topraklarda varlığını sürdüren ve sonsuza dek sürdürecek olan şanlı milletimizin çelik yumruğudur." dedi.

Kursiyerlerin edecekleri yeminle kadim teşkilatın mensubu olacaklarını dile getiren Demirtaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin huzuru, milletimizin süruru için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışacaksınız. Son dönemde komşu coğrafyamızda yaşananları da göz önünde bulundurarak aziz milletimizin huzur ve güvenlerini sağlama yolunda en ön safta yer alacaksınız. Görevinizi yerine getirirken mazlum ve mağdurun yanında, ihanet odaklarının tam karşısında duracaksınız. Hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak, devletimizin ve demokrasimizin teminatı olacaksınız. Biliniz ki vatanımız, devletimiz bayrağımız ve milletimiz sizlere emanettir. Bu emanetleri canınız pahasına korumak, sizlerin asli görevidir. Bunu layıkıyla yerine getireceğinize yürekten inanıyorum."

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz de devletin verdiği istikamette Türk milletinin boynunu büktürmeden görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeyi amaçladıklarına işaret etti.

Hiçbir bedelin yaptıkları kutsal görevin karşılığı olmadığına dikkati çeken Karadeniz, "Ecdadımızdan aldığımız ilham, Türk milletinin bize güven, devletimizin bize verdiği üstün görev anlayışı, eğitimi, silah ve gereçleriyle bu coğrafyada Türk'ün bileğinin bükülmediği özel kuvvet olarak dünyada bu ölçekte tek birim biziz. 17 bin civarında özel harekatçıyla bu coğrafyanın çelik bileği olarak görevlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Arif Özdemir ise 1 Temmuz itibarıyla başlayan kursu mezuniyetle taçlandırdıklarını söyledi.

Kursta alanında ihtisas yapmış, sahada görevli, tecrübeli ve uzman eğitimcilerin 22 hafta boyunca kursiyerleri adım adım takip ederek ilmek ilmek işlediğini anlatan Özdemir, şöyle dedi:

"Azerbaycan İçişleri Bakanlığı mensubu 29 kursiyer ve emniyet teşkilatımızdan 194 kursiyer olmak üzere toplam 223 kursiyerimiz özel harekatçı olmayı içselleştirerek, komando olmaya gönül vererek canla başla, sabırla, emekle, alın teri dökerek bu eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika kazanmaya hak kazandı. Arazi, meskun mahal ve teknolojik cihazlar olmak üzere üç ana konuda her türlü arazi şartlarında, günün her saatinde arazi harekatı, pusu, baskın, keşif, gözetleme, haritacılık, gibi uygulamaların derslerini gördüler. Ayrıca analitik düşünce, mental ve fiziki eğitim, yaralılara acil müdahale etkili güç kullanma gibi konularda da başarı sağladılar."

Konuşmalarında ardından kursiyerlerin eğitim anından çekilmiş görüntüleri izlendi.

Daha sonra protokol üyeleri kursu başarı ile bitiren 10 kursiyere sertifikalarını vererek peçlerini taktı.

Özel harekat yemininin edilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Elhan Zeynalov, kurum müdürleri, gaziler, polis memurları ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
img

İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler
img

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
img

Süper Lig devinden tarihi Messi hamlesi

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Beş Şehir eserinde kaç şehir anlatılıyor? Trabzonspor'a verilen penaltı doğru mu, yanlış mı HAKEM GÖRÜŞLERİ (Trabzonspor -Kasımpaşa)? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın toplam beş bölümden oluşan "Beş Şehir" adlı eserinde adlarının geçtiği bölümlerin altında anlatılan kaç şehir vardır? Dursun Özbek neden PFDK'ya sevk edildi, hangi maddeden sek edildi, ceza alacak mı? 2022-2023 sezonunda Türkiye'de tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona oranla nasıl değişmiştir? Emekli maaş zammı enflasyon farkı 2025 Hangisi, 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlannin arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş ... Türkiye'de en çok hangi balık avlanıyor? TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de 273.915 ton ile en çok hangi balık avlanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Meryem Boz nerede, neden kadroda yok (Bahçelievler Belediyespor)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.