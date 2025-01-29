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Çankırı'da Eğitim Durumu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Çankırı'da Eğitim Durumu Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Çankırı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçelerdeki eğitim durumu, yöneticilerin ve öğretmenlerin durumu, pansiyonlar, sınav süreçleri ve çeşitli projeler gibi konular ele alındı.

Çankırı'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüleri Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçelerdeki eğitim durumunu değerlendirmek ve verimli bir eğitim ortamı oluşturulması için yapılması gereken çalışmalara yönelik toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda ilçedeki durumlarla ilgili bilgilerin paylaşıldığı aktarılan açıklamada, "Toplantının gündem maddeleri arasında yönetici, öğretmen, personel durumları, pansiyonlar, taşımalı eğitim, Hayat Boyu Öğrenme Kursları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimleri, LGS, YKS, inşaat onarım ve yeni yapım süreçleri, taşımalı eğitim, bölgedeki okul çağ nüfusu, uygulanması planlanan projeler, veli işbirlikleri, okul güvenliği, rehberlik çalışmaları gibi konular yer aldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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