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Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Çankırı'da Korgun ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri, farklı zamanlarda 5 evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda bir eve hırsızlık amacıyla giren zanlı suçüstü yakalandı ve diğer 3 şüpheli de tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra 3'ü tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Korgun ilçesinde farklı zamanlarda 5 evden, camları kırılarak girilip hırsızlık yapılmasıyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmada, bir eve hırsızlık amacıyla giren zanlı suçüstü yakalandı. Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine hırsızlık olaylarını birlikte yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Çankırı Tutuklama Hırsızlık Adliye Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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