Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu - Haberler

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Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Çankırı'da şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.

Etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar, otomobillerini doludan korumak için üzerlerine battaniye serdi, yağış sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

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