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Çankırı'da devrilen akaryakıt tankerinin kaldırılmasıyla kara yolu ulaşıma açıldı

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Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilen akaryakıt tankerinin kaldırılmasıyla kara yolu, tekrar ulaşıma açıldı. Şabanözü-Orta kara yolunda devrilen akaryakıt yüklü tanker, soğutma işlemlerinin ardından vinç yardımıyla kaldırılarak çekiciyle götürüldü. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından Şabanözü-Orta kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı. Orta Kaymakamı Erkan Minuz, başarılı bir çalışma sergileyen itfaiye ekiplerine ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilen akaryakıt tankerinin kaldırılmasıyla kara yolu, tekrar ulaşıma açıldı.

Şabanözü-Orta kara yolunda devrilen akaryakıt yüklü tanker, soğutma işlemlerinin ardından vinç yardımıyla kaldırılarak çekiciyle götürüldü.

Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından Şabanözü-Orta kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Orta Kaymakamı Erkan Minuz, AA muhabirine, Orta, Yaylakent ve Şabanözü itfaiye ekiplerinin başarılı bir çalışma sergilediklerini söyledi.

Belediye başkanlarına da teşekkür eden Minuz, "Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Allah'a şükür, 14 saat sonra yolumuzu da açtık." ifadesini kullandı.

İlçede dün, şarampole devrilen ve kupa kısmı alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralanmış, Şabanözü-Orta kara yolu çift yönlü trafiğe kapatılmıştı. Trafik ise tali yoldan sağlanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Şabanözü İtfaiye Orta Yaşam Güncel Haberler

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