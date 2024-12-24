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Çankırı'da 'Değerleriyle Güçlü Ailem' Konferansı Düzenlendi

Çankırı'da 'Değerleriyle Güçlü Ailem' Konferansı Düzenlendi
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Çankırı'da düzenlenen 'Ailede Çözüm Becerileri' konferansında, aile kurumunun önemi vurgulandı. Konferansta ailelerin sevgi ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

Çankırı'da "Değerleriyle Güçlü Ailem" temasıyla "Ailede Çözüm Becerileri" konferansı düzenlendi.

İl Müftülüğünce Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, açılış konuşmasında, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğuna dikkati çekerek, "Toplumun huzuru, güveni ve dayanışması sağlam aile yapılarıyla mümkündür. Aile içi sevgi, saygı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpınar da nikahın ibadet gibi belli şartlarla yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, "Nikah tıpkı namaz gibidir, belli şartları vardır ve bu şartlar nikah öncesinde, sırasında ve sonrasında yerine getirilmelidir. Helal temeller üzerine inşa edilmelidir. Sorunsuz bir evlilik yoktur ancak sorunların üstesinden gelmek aileyi daha güçlü kılar." dedi.

Eşlerin birbirlerine Allah'ın emaneti olarak bakması gerektiğini aktaran Akpınar, "Kadın, ailesinden ayrılarak eşinin evine gelir ve bu durum bir bakıma yetimlik gibidir. Eşler, sorumluluklarını yerine getirdiklerinde birbirlerinin haklarını korumuş olurlar. İslam, bu dengeyi sağlamak için yol gösterir." diye konuştu.

Gençlerin ve çocukların doğru örneklerle yetiştirilmesinin önemine vurgu yapan Akpınar, "Hazreti Yusuf'un iffeti ve Hazreti Meryem'in temizliği gençlerimize örnek olarak sunulmalıdır. Aile boyu Hazreti İbrahim ve Hazreti Muhammed'in aileleri rehber alınarak topluma bu güzel değerler kazandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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