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Çankırı'da DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Çankırı'da DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen zanlıların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

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Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Çankırı Güncel Haberler

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