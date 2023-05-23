Çankırı'da DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen zanlıların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: AA / Güncel