Çankırı'da Dayı Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Çankırı'da dayısını av tüfeğiyle öldüren E.Y. suçunu itiraf ederek cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Zanlı tutuklandı.

Çankırı'da dayısını öldürüp metruk eve gömdüğünü polise itiraf eden zanlı tutuklandı.

Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde dayısı Murat Aygen'i av tüfeğiyle öldürdüğünü, cesedini köydeki metruk eve gömdüğünü Ankara'da polis merkezine giderek itiraf eden E.Y'nin Çankırı'ya getirildiği jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde yaşayan E.Y. (28), dün, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliğine giderek dayısı Murat Aygen'i (41) 20 Ağustos'ta av tüfeğiyle öldürdüğünü, cesedini köydeki metruk eve gömdüğünü itiraf etmişti. Gözaltına alınan zanlının gösterdiği bölgede olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda Aygen'in cesedine ulaşılmıştı.

