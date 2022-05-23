Çankırı'da dağcılar 'Gençlik Haftası' tırmanışı yaptı

Çankırı, Bolu ve Ankara'dan 23 sporcu, Gençlik Haftası dolayısıyla Ilgaz Dağı'nda tırmanış gerçekleştirdi.

Çankırı Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü tarafından düzenlenen tırmanış, Mülayim köyü yaylasından başlayarak 2 bin 546 rakımlı Küçük Hacettepe zirvesinde sona erdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, yaptığı açıklamada, tırmanışı başarılı şekilde tamamladıkları için mutluluk duyduklarını söyledi.

Tırmanış sırasında 2 bin metreden sonra zeminde kar ile karşılaştıklarını belirten Karatatar, "Tırmanışa dün güneşli bir hava ile başladık. Yolda kardelenlerin, çiğdemlerin yeni çıktığını gördük. Zirveye saat 12.00 gibi ulaştık." dedi.

Zirvede saygı duruşunda bulunduklarını, İstiklal Marşı okuyarak şehitlere dua ettiklerini ifade eden Karatatar, dönüşte havanın bozulduğunu, karla kaplı zemin kendilerini yavaşlatsa da tırmanışı başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

Karatatar, tüm zorluklara rağmen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kendileriyle birlikte Ilgaz'ın zirvesinde kutlayan tüm sporculara teşekkür etti.