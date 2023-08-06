Çankırı'da çıkan yangında kulübe kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çankırı'nın merkez ilçesine bağlı Tuzlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki bir kulübede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm kulübeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında kulübe kullanılamaz hale geldi. - ÇANKIRI