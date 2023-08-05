Çankırı'da çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Çankırı'da çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Çankırı merkez ilçesi Tüney köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mevkiinde bulunan arazide ot yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - ÇANKIRI