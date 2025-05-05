Çankırı'da Çiftçilere Ekin Kamburu Böceği Uyarısı

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekili arazilerde larvalarına rastlanan Ekin Kamburu Böceği (Zabrus Tenebrioides) nedeniyle oluşabilecek zararlar ve alınması gereken tedbirler konusunda çiftçileri uyardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün geçmiş dönemlerde yaptığı arazi kontrollerinde, merkeze bağlı köyler başta olmak üzere il genelinde Ekin Kamburu Böceği larvalarına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hububat tarlalarında, arpa ve buğdayların yaprak ve sürgünlerinde yoğun olarak zarar yaptığı tespit edilmiş olup, bu yıl da havaların ısınmasıyla birlikte hububat alanlarında zarara neden olacağı öngörülmektedir. Hububat tarlalarında öbek öbek boşluklar veya sıralarda eksilmeler meydana gelebilir. Üreticiler bu zarar şeklini bazen don zararı veya soğuk vurmasıyla karıştırabilirler. Hububattaki bu yer yer kesilmelerin sebebi Zabrus zararlısı olabilir."

Üreticilerin ekonomik zarara uğramamaları için sık sık ekili arazilerini kontrol etmeleri vurgulanan açıklamada, Zabrus zararlısını gören çiftçilerin il ve ilçe müdürlükleriyle irtibata geçmeleri istendi.