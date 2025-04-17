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Çankırı'da Çiftçilere 110 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı

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Çankırı Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere 110 bin sebze fidesi dağıtıldı. Vali Yardımcısı ve Tarım İl Müdürü eşliğinde düzenlenen teslim töreninde domates, biber, hıyar ve patlıcan fidesi verildi.

Çankırı Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere 110 bin sebze fidesinin dağıtıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) gereği üreticilere destek vermek adına 110 bin sebze fidesinin temin edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Müdürlüğü tesislerinde Vali Yardımcısı Burak Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan ve çiftçilerin katılımıyla düzenlenen fide teslim töreninde domates, biber, hıyar ve patlıcan olmak üzere 4 çeşit sebze fidesi dağıtıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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