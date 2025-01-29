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Çankırı'da Çeltik Üreticilerine Bilgilendirme Toplantısı

Çankırı'da Çeltik Üreticilerine Bilgilendirme Toplantısı
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Çankırı'da düzenlenen toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çeltik üreticilerine sulama yöntemleri, yabancı ot mücadelesi ve uygun çeltik çeşitleri hakkında bilgiler verildi. Dr. Halil Sürek, üreticilerin sorularını yanıtladı.

Çankırı'da çeltik üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dr. Halil Sürek tarafından üreticilere çeltik üretiminde dikkat edilecek konularla ilgili bilgi verildiği aktarıldı.

Üreticilere etkin sulama yöntemleri ve sulamanın fazla olduğu durumlarda oluşacak sıkıntılarla ilgili de bilgi verildiği anlatılan açıklamada, "Sürek, kendi geliştirdiği ve bölgemize uygun olabilecek çeltik çeşitleri ile yabancı ot mücadelesi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, yabancı otlara karşı kullanılacak ilaçlar ve ilaçlama zamanı konularında çiftçilerimize teknik ve pratik bilgiler verdi. Programın sonunda Sürek, üreticilerin sorularını cevapladı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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