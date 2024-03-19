Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da 14. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma ve Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

Güncelleme:

TÜRKAV Çankırı Şubesi tarafından Ahmet Yesevi Cami bahçesinde düzenlenen programda Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı. Çanakkale'nin önemi vurgulandı ve şehitler için dua edildi. Ayrıca, Çankırı'da fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Çankırı'da "14. Geleneksel Çanakkale Şehitlerini Anma ve Fotoğraf Sergisi" programı düzenlendi.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Çankırı Şubesi (TÜRKAV) tarafından Ahmet Yesevi Cami bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

TÜRKAV Çankırı Şube Başkanı İsa Bölükbaşı, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin bir yıl dönümünü daha kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çanakkale'nin şanlı ecdadın yedi düvele karşı istiklal ve istikbal uğruna yediden yetmişe mücadele verdiği yer olduğunu belirten Bölükbaşı, "Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil Çanakkale'yi Çanakkale yapan, gelenleri karşılayan Türk milletinin kanındaki asil ruhtur. Türk milletinin kanında bulunan bu ruh öyle bir ruhtur ki, güçlü donanmalar, güçlü ordular, inancın, imanın, azmin, Türk'ün çelik yumruğu karşısında yenik düşmüştür. Bu zafer, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya çıkardı ve Milli Mücadele için önemli bir ilham kaynağı oldu. Çanakkale Savaşları yalnızca bir askeri başarı değil, izzetinefsi ve haysiyeti ile oynanmak istenen büyük Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesi olmuştur." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi, serginin açılışı gerçekleştirildi.

Program kapsamında teravih namazının ardından Çanakkale'de savaşan Mehmetçiğin bir günlük iaşesi olan üzüm hoşafı ve kuru ekmek ikramında bulunulacağı belirtildi.

Ayrıca, Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla fidan dağıtıldı.

Çankırı Valiliği koordinesinde Orman İşletme Müdürlüğünce kentteki alışveriş merkezi önünde vatandaşlara 5 bin kara çam ve sedir fidanı verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Zaferi Ahmet Yesevi Çanakkale Çankırı Cami Etkinlikler Çevre Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
title