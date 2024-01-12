Çankırı'da Büyük Cami Önü Meydan Düzenlemesi ve Yer Altı Otoparkı Projesi Açıldı

Çankırı'da "Büyük Cami Önü Meydan Düzenlemesi ve Yer Altı Otoparkı Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Çankırı Belediyesi tarafından Osmanlı dönemi eserlerinden olan, halk arasında "Büyük Cami" olarak bilinen Sultan Süleyman Camisi'nin çevre düzenlemesinin ardından projenin açılışı yapıldı.

Cami önünde düzenlenen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, proje ile yukarı çarşı bölgesinin rahatladığını söyledi.

Bölgenin Çankırı'nın eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Esen, Osmanlı mirası Büyük Cami'nin silüetine uygun ve tarihi yapı ile bütünleşecek bir hizmet sunduklarını dile getirdi.

Proje hakkında bilgi veren Esen, şunları kaydetti:

"İki bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz çalışma, yaklaşık 25 milyon liraya mal oldu. Büyük Cami önündeki bu alanı mezbelelikten kurtararak bölgeye artı değer katmak istedik. Alanı kullandıkça işlevselliğini hep birlikte göreceğiz. Sizlerden aldığımız güçle şehrimizin birçok önemli sorununa çözüm getirdik. Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle daha fazlasını hep birlikte yapacağız. Büyük Cami Önü Meydan Düzenlemesi ve Yer Altı Otopark alanının üst bölümünde meydan, rekreasyon alanı, kafeterya, süs havuzu gibi alanlar yer alırken, alt kısmında ise 54 araçlık kapalı otopark olacak. Bölgede yeşil alan ve engelli vatandaşlar için engelli rampaları da bulunuyor."

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ise Esen'in Çankırı'ya çok değerli hizmetler kazandırdığını belirterek, Esen'i tebrik etti.

Açılış töreni sonunda proje alanı gezilerek, kalıtımcılara çorba ikramında bulunuldu.