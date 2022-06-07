Çankırı'da bulunan fosili andıran kaya parçası incelenecek - Haberler

Çankırı'da bulunan fosili andıran kaya parçası incelenecek Karabük'te yaşayan Erdal Tapıkara'nın, ziyaret için gittiği memleketi Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki tarlasında bulduğu hayvan başı fosilini andıran kaya parçasının inceleneceği bildirildi. Karabük'te yaşayan Erdal Tapıkara'nın, ziyaret için gittiği memleketi Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki tarlasında bulduğu hayvan başı fosilini andıran kaya parçasının inceleneceği bildirildi. Tapıkara, Akbaş köyündeki tarlasında bulduğu ve fosil olabileceğini düşündüğü kaya parçasını Karabük'e getirdi. Karabük Üniversitesi (KBÜ) yetkilileriyle irtibata geçen Tapıkara, kaya parçasının fotoğraflarını yetkililerle paylaştı. Tapıkara, fosil olabileceği düşünülen parçayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edecek. Tapıkara, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinin eski bir yerleşim yeri olduğunu, kaya parçasının evinin yanındaki tarladan çıktığını belirtti. KBÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ise kaya parçasının inceleneceğini bildirdi. AA / Ahmet Özler - Güncel Karabük Çankırı Güncel Haberler

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