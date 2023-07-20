Çankırı'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Çankırı'da bir evde çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

Çankırı'da bir evde çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

Buğday Pazarı Mahallesi Şehit Uğur Hiçyılmaz Caddesi'nde yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.