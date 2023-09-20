Çankırı'da binlerce makaron ele geçirildi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik yapılan aramalarda 146 bin adet sahte makaron ve 700 adet tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Çankırı'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda binlerce makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, tütün mamulleri kaçakçılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. İl merkezinde tütün ve tütün ürünleri satışı gerçekleştiren ve iki ayrı iş yerine gelen kargo paketlerinde yapılan aramada, 146 bin adet sahte makaron, 700 adet tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili R.G. ve Ş.Y. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI