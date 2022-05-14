Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı - Haberler

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Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

AA - Mehmet Demirci - Güncel
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Çankırı'da binanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobilin bir binanın duvarına çarpması sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı.

ŞABANÖZÜ, ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobilin bir binanın duvarına çarpması sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı.

Mevlüt Karakaya (63) idaresindeki 06 LDP 83 plakalı otomobil, Orta-Şabanözü kara yolu Bulduk köyü mevkisinde, kullanılmayan bir okul binasının duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Mevlüt Karakaya olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Fatma Karakaya ise yaralandı.

Fatma Karakaya, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Mehmet Demirci - Güncel

Mevlüt Karakaya, Şabanözü, Çankırı, Ölü, Güncel, Haberler

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