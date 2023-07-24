Çankırı'da Biçerdöver Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
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Çankırı il merkezine bağlı Bayındır köyünde tarlada çalışan bir biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çankırı'da tarlada çalıştığı sırada alevlere teslim olan biçerdöverde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Çankırı il merkezine bağlı Bayındır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan biçerdöverde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel