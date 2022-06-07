Çankırı'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Çankırı'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Buğdaypazarı Mahallesi Eşikli Aralık Sokak'ta R.T. (38) ile annesi S.K. (56) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından R.T, annesi ile evde bulunan A.İ.K. (52) ve üvey kardeşi Y.K'yi (33) bıçakla yaraladı. Kavga sırasında R.T'nin de vücudunda kesikler meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri R.T'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

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