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Çankırı'da bıçaklı kavgada 1 ölü, 2 yaralı

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Çankırı'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay Ilgaz ilçesi Kalekır mevkisinde meydana geldi. Şüpheliler tutuklandı.

Çankırı'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun Ilgaz ilçesi Kalekır mevkisinde karşılaşması üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada A.G, S.A. ile Ö.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan yaralılardan A.G. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler G.E, Ö.E. ve Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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