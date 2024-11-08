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Çankırı'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Çankırı'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Çankırı'da aralarında husumet bulunan O.K. ve E.Ö. Atatürk Bulvarı'nda tartıştı, kavga sırasında E.Ö, O.K'yi bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı, şüpheli ise suç aletiyle birlikte yakalandı.

Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen O.K. ve E.Ö, Atatürk Bulvarı'nda tartıştı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, O.K'yi bıçakla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, şüpheli E.Ö'yü suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı O.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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