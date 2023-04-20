Çankırı'da bayram dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Çankırı'da şehit yakınları ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Çankırı'da şehit yakınları ve protokol üyeleri, Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Vali Abdullah Ayaz ve protokol üyeleri şehit mezarlıklarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Baro Başkanı Mustafa Deniz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları katıldı.