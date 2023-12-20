Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Çankırı'da yaşanan olayda, İ.D. isimli şüpheli babasını öldürdüğünü itiraf etti. İddiaya göre, şüpheli babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalıştı. Polis ekipleri evde yapılan aramada ceset parçalarını buldu.

Çankırı'da babasını öldürüp sobada yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İ.D. (40) ile babası Hasan D. (68) arasında 2 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalıştı.

Hasan D'den bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evin olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin evde yaptığı aramada, sobada Hasan D'ye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu.

Olayla ilgili ifadesi alınan İ.D, babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Gözaltına alınan İ.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çankırı Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MasterChef 2. eleme adayları kim oldu? 20 Aralık eleme potasında kimler var? 21 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak? TARİH BELLİ OLDU Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı? Galatasaray - Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? (TAHMİNLER) Merkez Bankası faizi yükseltecek mi, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! 21 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title