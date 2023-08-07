Çankırı'da Arpa Yüklü Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ÇANKIRI'da devrilen arpa yüklü traktörün altında kalan sürücü Kadir Çarkçeviren (63), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Çankırı-Yapraklı kara yolu hayvan pazarı mevkisinde meydana geldi. Hasat ettiği arpayı satışa götüren Kadir Çarkçeviren'in kullandığı 18 ABL 604 plakalı traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. İhbarla, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Çarkçeviren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)