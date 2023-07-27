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Çankırı'da Arazide Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çankırı'da İnanç köyünde arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Çankırı'da arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnanç köyünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce arazide yakılan ateş, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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