Çankırı'da araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Çankırı'da bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çankırı'da bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde yapılan uygulamada bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 237,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.