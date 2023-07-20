Çankırı'da apartman yangınında daire kullanılamaz hale geldi

Çankırı'da merkez Buğday Pazarı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında çıkan yangın sonucunda daire kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çankırı'da apartmanın birinci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Buğday Pazarı Mahallesi Şehit Uğur Hiçyılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 1'inci katında yabancı uyruklu ailenin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi kullanılamaz hale getirirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI