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Çankırı'da "Aile Festivali" düzenlendi

Çankırı'da
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Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Festivali" yapıldı.

Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Festivali" yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla gerçekleşen festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Dr. Refik Saydam İlkokulu bahçesinden başlayan yürüyüş, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüş esnasında vatandaşlar, "En Büyük Ailemiz Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun, Aile Varsa Umut Var" yazılı pankartlar taşıdı.

Festivalde mehter takımı gösteri yaptı.

Bakan Yardımcısı Yenigün ve protokol üyeleri, parkta kurulan stantlarda engelli bireylerin ve kadınların yaptığı ürünleri inceledi.

Daha sonra evlilik kredisine başvurmuş olan Kadriye Tomruk ve Göktuğ Enes Akçakaya çiftinin nikahı kıyıldı. Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Nikah töreninde konuşan Yenigün, yeni evlenen çiftte ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Bu cüzdanı, ailenin temeli diyeceğimiz kız evladımıza veriyorum. Kadınlar mutlu, aile daha da mutlu diyoruz. Tabii ki hep birlikte güçlü bir aile, sağlıklı bir aile ve bir ömür boyu mutlu bir aile olmasını temenni ediyorum. Sağ olun, var olun," dedi.

Festival, "Bizim Aile" isimli film gösterimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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