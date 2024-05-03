Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Acil Serviste Görevli Doktor Darbedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Devlet Hastanesi acil servisinde görevli bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da acil serviste görevli bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi.

Eşini tedavi ettirmek için gece saatlerinde Çankırı Devlet Hastanesi acil servisine gelen M.K, burada uzman doktor S.K.K. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, S.K.K'nin göğsüne vurdu.

Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheli, doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunması üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Doktor S.K.K'nin göğüs ağrısı ve nefes almada zorluk çekmesi üzerine acil serviste muayene edilerek adli rapor düzenlendi.

Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Acil Servis Çankırı Güvenlik Suç Hukuk Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray maçı ne zaman? Bu hafta Galatasaray kiminle oynuyor, GS maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta Fenerbahçe kiminle oynuyor, FB maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbul hafta sonu yağmurlu mu? 4-5 Mayıs Cumartesi Pazar İstanbul yağmurlu mu? Beşiktaş Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Rizespor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Halim Okta kimdir? Halim Okta hangi takımları çalıştırdı? Alex de Souza hangi takıma geliyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor? Beşiktaş Rizespor maçı CANLI izle! 3 Mayıs BJK Rizespor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Gaddar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 673. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 54. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Kara Ağaç Destanı 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 3 Mayıs Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 3 Mayıs Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title