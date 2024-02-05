Çankırı'da 6 Şubat Depremleri Anısına Saygı Nöbeti Tutuluyor

Çankırı'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılında "6 Şubat Anısına Saygı Nöbeti" tutuluyor.

Çankırı Valiliği koordinesinde kentteki bir alışveriş merkezi önüne AFAD ve Türk Kızılay tarafından çadır kuruldu.

Vali Mustafa Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AFAD, Türk Kızılay, diğer kurumlar ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen nöbet programında, deprem konulu sinevizyon gösterimi sunuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Vali Taşolar, burada yaptığı konuşmada, kendisinin Kahramanmaraşlı, eşinin de Antakyalı olduğunu söyledi.

Bir depremzede olarak konuştuğunu belirten Vali Taşolar, "Biz sizlerden çok razıyız. 7'den 70'e bu milletin evladı olmaktan gurur duydum. Herkes elinden geleni yaptı. İyi ki böyle bir milletin evladıyız. Bir depremzede olarak, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Depremin ardından Adıyaman'ın Besni ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye personeline Besni Belediyesi tarafından şükran belgesi takdim edildi.

Saygı nöbeti, ilk depremin yaşandığı saat 04.17'ye kadar sürecek.