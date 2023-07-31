Çankırı'da 5 kıraathaneye kumar operasyonu: 9 kişiye 36 bin 495 lira ceza

Çankırı'da yapılan operasyonda kumar oynayan 9 kişiye 36 bin 495 lira ceza uygulandı. Operasyonda kumar malzemelerine el konuldu ve diğer suçlarla ilgili işlem yapıldı.

Çankırı'da 5 kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 9 kişiye 36 bin 495 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen 5 adrese 20 ekip toplam 40 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 iş yerinde 1900 lira nakit para, kumar kayıtlarının tutulduğu defter, zar ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Kumar oynadıkları gerekçesiyle adli işlem başlatılan 9 kişiye 36 bin 495 lira ceza uygulandı.

Operasyon kapsamında 3 iş yerine ruhsat faaliyeti dışında alkol sunumu yapılması, 4 iş yerine kapalı alanda tütün mamulü tüketilmesi, 1 iş yerine de etil alkol olduğu değerlendirilen 1,7 litre sıvı madde ele geçirilmesi nedeniyle işlem yapıldı.

Gözaltına alınan M.A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.