Çankırı'da 37. Ahilik Haftası Kutlamaları Gerçekleştirildi

ÇANKIRI'da, '37'inci Ahilik Haftası Yaran Kültürü Kutlamaları' etkinliği düzenlendi.

23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan 37'inci Ahilik Haftası Yaran Kültürü Kutlamaları, Büyük Cami'de sabah namazı kılınması ile başladı. Bölgedeki esnafın dükkan açılışına eşlik edilerek hayırlı kazançlar dilendi ve bereket duaları okundu. Vatandaşlara da ahilik çorbası ikram edildi. Karatekin Parkı ile Elif Caddesi üzerinde ahi pilavı ve helva ikramı sonrasında şehir merkezinde esnaf ziyareti yapıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu sonrasında program kent meydanında devam etti.

Programda konuşma yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz, ahiliğin önemine değinerek, 37'nci ahilik haftasını kutladı. MHP Milletvekili Pelin Yılık'ın da konuşma yapmasının ardından yaran ve tiyatro gösterisi sunuldu.

Etkinliklere, Vali Mustafa Fırat Taşolar, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Savcısı Huzeyfe Yücedağ, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Program, yılın çırağı, kalfası ve ahisine ödül verilmesinin ardından sona erdi.