Çankırı'da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çankırı'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Orta ilçesi Buğuören ve Sakarcaören köylerinde meydana gelen pulluk hırsızlığı ihbarları üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile Orta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, hırsızlığı A.K, M.K. ve M.I'nın gerçekleştirdiği, çaldıkları pullukları da sattıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen zanlıların çaldıkları pulluklar ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.