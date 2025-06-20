Çankırı'da 23 Nisan'da Dondurma Dağıtıldı

Çankırı'da 23 Nisan'da valilik makamını devralan 4. sınıf öğrencisi Yavuz Çetiner'in karne günü okullarda dondurma dağıtılması talimatı yerine getirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında valilik koltuğuna oturan Çetiner, karne günü okullarda dondurma dağıtılması yönünde talimat vermişti.

Valilik tarafından yapılan girişimler sonucu kente, Kahramanmaraş'tan 16 bin dondurma getirildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve çocuklara karnelerinin verilmesi dolayısıyla kentteki tüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dondurma ikram edildi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, talimatı veren Yavuz Çetiner'i öğrenim gördüğü Güneş İlkokulu'nda ziyaret ederek, karnesini alan öğrencilere birlikte dondurma dağıttı.

Vali Taşolar, "Sadece sizin sınıf ve okulunuzdaki değil, talimatınızla Çankırı genelindeki bütün kardeşlerimiz karne hediyesinden almış oldu. İl genelinde toplam 16 bin dondurma dağıtılıyor. Benim için de en anlamlı karne günü oldu. O da Sayın Valimizin sayesinde oldu. Kendisine böyle bir fırsatı çocuklarımıza sunduğu için teşekkür ediyorum." dedi.

Çetiner ise tüm arkadaşlarının dondurma yemesini istediği için böyle bir talimat verdiğini dile getirerek, "İlk önce arkadaşlarıma kendim almak istemiştim ama param yetmemişti. O yüzden bunu arkadaşlarıma karne gününde hediye olarak sunmak istedim. Ben de çok mutlu hissediyorum, arkadaşlarım da çok mutlu olduğu için çok seviniyorum." ifadelerini kullandı.