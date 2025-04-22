Çankırı'da 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Çankırı'da minik öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Dünya Çocukları" temasıyla kutladı.

İl Müftülüğüne bağlı İmam-ı Azam 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından kurs bahçesinde 91 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Etkinlikte çocuklar, farklı ülkelerin kültürünü yansıtacak kıyafetler giyerek çeşitli gösteriler sundu.

Ayrıca palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği ve kortej yürüyüşü yapıldı.

Programın sonunda öğrencilere müzik eşliğinde ikramlarda bulunuldu.