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Çankırı'da 200 Hafız İcazet Töreni Düzenlendi

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Çankırı Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 200 öğrenci için hafızlık icazet töreni yapıldı. Törende konuşmalar yapılarak, hafızlık belgeleri verildi. Vatandaşların katılımıyla duygusal anlar yaşandı.

Çankırı'da 200 hafız icazet aldı

ÇANKIRI - Çankırı Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 200 öğrenci, hafızlık icazet aldı.

Çankırı Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 200 için hafızlık icazet töreni düzenlendi. Orhan Saka Spor Salonu'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. Daha sonra konuşmalar ile devam den program hafızlığını tamamlayan 200 öğrenciye icazet belgeleri verilmesiyle sona erdi. Binlerce kişinin katıldığı törende vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

"Kur'an-ı Kerimin tamamını il ezberleyen ve ilk hafız, Hazreti Peygamber efendimizdir"

Kur'an-ı Kerim'i ilk ezberleyenin, ilk hafızın Hz. Muhammed olduğunu söyleyen İl Müftüsü Mehmet Şahin "Kur'an-ı baştan sona ezberleyenlere 'hafız' denilmektedir. Kur'an-ı Kerimin tamamını il ezberleyen ve ilk hafız, Hazreti Peygamber efendimizdir. Hazreti Peygamber efendimiz ile başlayan bu gelenek, onun 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' teşvikiyle günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmiştir. Bu yolun devamını sağlamak gayretiyle hafızlık eğitimi hizmeti vermekteyiz. Bu kutlu yolun devamı için bu salonumuzu dolduran kıymetli kardeşlerimizin coşkusu bize ümit vermektedir" dedi.

Öğrencilere hafızlıklarının hayırlı olmasını dileyen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Çok değerli hafız kardeşlerimizi ve onları yetiştiren anne, babalarını, akrabalarını tebrik ediyorum. Allah hafızlıklarını mübarek eylesin" diye konuştu.

Çankırı'da 200 Hafız İcazet Töreni Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Güncel
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