Çankırı'da 112 Çağrı Merkezine ait otomobilin çaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

Çankırı'da 112 Acil Çağrı Merkezine ait aracın çaya devrilmesi sonucu merkez müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Fatih Korkmaz idaresindeki 18 AN 737 resmi plakalı otomobil, Abdulhalik Renda Mahallesi Çayyolu Sokak Deveciler mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten çaya yuvarlandı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Toros, müdürlük personeli olduğu öğrenilen Rahmi Uzunca, Ahmet Çalışkan ve Merve Başer yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.