Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çankırı'da 1 milyon 40 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Çankırı'da 1 milyon 40 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Güncel Haberler

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 40 bin dal makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 40 bin dal makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, satışa arz eden, kullanan kişilere ve kaçakçılık suçlarını işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 1 milyon 40 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyete götürüldü.

Çankırı Seçim Sonuçları
Çankırı Yerel Seçim Sonuçları 2019
Çankırı Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Çankırı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title