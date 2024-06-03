Çankırı: Çankaya Katlı Otoparkı güçlendirme başvurusu onaylandı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çankaya Katlı Otoparkı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılan güçlendirme başvurusunun onaylandığını bildirdi.

Çankırı yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararı aldığı otoparkla ilgili geçen yıl ağustos ayından bu yana hassasiyetle çalıştıklarını belirtti.

Otoparkın 30 Ekim 2020'deki deprem sonrasında "riskli yapılar" grubuna dahil edildiğini kaydeden Çankırı, "Amacımız 12 bin esnafa ev sahipliği yapan, Kemeraltı esnafı başta olmak üzere ve elbette İzmirlinin çileye dönen otopark sıkıntısına bir nevi nefes aldıran bu adresin, Büyükşehir yönetimi tarafından alternatif yer gösterilmeden, alelade tavırla yıkılacak kararına karşı çıkmaktı. Bu konuyu yerel ve merkezi hükümet arasında sorumluluk bilincimizi hatırlatarak her defasında gündeme taşıdık." ifadelerini kullandı.

Çankırı, 4 bloktan oluşan binanın 3 bloğunda risk tespit edildiğini ancak güçlendirmeye elverişli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Nitekim çabalarımız sonuç verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili geri adım attı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nden talepte bulundu. ve bugün gönül rahatlığı ile bakanlık bu konuda onay verdi. 'Top bakanlıkta' diyenlere duyurulur. Şimdi güçlendirme çalışmalarını yakından takip edeceğiz."

İzmir'de yapılması gereken hizmetlere karşı mevcut yerel yönetimlerin daha duyarlı olması gerektiğini belirten Çankırı, şunları ifade etti:

"İzmir'de bunun gibi benzeri birçok sorun var. Ancak bunu dert edinecek, üzerine düşünecek, sonuçlandıracak ve vatandaşa hizmet etmenin vicdani, insani ve bulundukları makamın hakkını verecek zihniyetlerin de olması gerekiyor. Yerel seçimlerde şahsımın da aday olduğu Konak dahil kentin 30 ilçe belediye başkanına mektup gönderdim. Bu kentin bir vekili olarak yerelde iş birliğine hazır olduğumu vurguladım. Biz, hizmet derken aslında tam da bunu kastetmiştik. Bu kente hiçbir zaman sırtımızı dönmedik. Buradayız, işimizin başındayız. Ne esnafı ne de vatandaşı gereksiz açıklamalara, sonu belli olmayan bilinmezliklere hapsettik. Nerede üzerimize düşen görev ve yetki var ise orada olduğumuzu bir kez daha bu konu üzerinden belirtmek isterim. Yeter ki çalışmaya gönülleri olsun."