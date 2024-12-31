Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
Netanyahu'yu tehdit edip saldırı için tarih verdiler
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Gassalların anlattıkları tüyler ürpertti: Pişirdiğimiz yemeği yemeyen bile oluyor
Eskiden dillendirmeye çekindikleri meslekleri şimdi gündem oldu

Çankırı Belediyesinin Hilal Masa'sı 28 Bin 870 Vatandaşa Hizmet Verdi

Çankırı Belediyesinin Hilal Masa'sı 28 Bin 870 Vatandaşa Hizmet Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Belediyesinin Hilal Masa birimi, bu yıl 28 bin 870 vatandaşa hizmet sağlayarak, dilekçe, çağrı merkezi, şahsen başvuru ve WhatsApp İhbar Hattı gibi çeşitli kanallardan gelen başvuruları değerlendirdi.

Çankırı Belediyesinin halkı ilk karşılayan birimi Hilal Masa'nın bu yıl 28 bin 870 vatandaşa hizmet verdiği bildirildi.

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Hilal Masa'ya gelen başvuruların 15 bin 659'unun dilekçe, 2 bin 774'ünün çağrı merkezi bildirimi, 6 bin 170'inin şahsen başvuru, 3 bin 652'sinin WhatsApp İhbar Hattı bildirimi, 615'ini ise cenaze bildirimi olduğu belirtildi.

Çankırı'da yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümlerini Hilal Masa'da aradıkları aktarılan açıklamada, "Çankırı Belediyesinin halkı ilk karşılayan birimi Hilal Masa, bu yıl da istek, öneri ve şikayetlerin ana noktası oldu. Çankırı'da yaşayan vatandaşlar, sorunlarına çözümü yine Hilal Masa'da aradı. Vatandaşların yerel yönetime ulaşmada tercih ettiği yol, bu yıl da değişmedi, yüz yüze iletişim Çankırılıların en çok tercih ettiği yöntem oldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
img

Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
img

Şara'dan çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Eğer Şam'ı devirmeseydik...
img

Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var
Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
Acun Ilıcalı'nın takımı borç batağında
Takımı borç batağında
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı

Son Dakika Haberleri

Kaan Kazgan kiminle, ne zaman, neden kavga etmişti? Kaan Kazgan Savaş Cebeci kavga VİDEOSU var mı? China Suarez kimdir? Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez kaç yaşında, mesleği ne? İstanbul YILBAŞI kar yağacak mı,bu akşam kar yağacak mı? Diziler neden yok, YILBAŞI bu hafta dizilerin yeni bölümü yok mu? Erdoğan 2025 müjdesi ne? Cumhurbaşkanı ne müjde verecek? Aydın okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Aydın okul yok mu (Son Dakika Aydın Valiliği)? Bitlis okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bitlis okul yok mu (Son Dakika Bitlis Valiliği)? Batman okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Batman okul yok mu (Son Dakika Batman Valiliği)? Bolu okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bolu okul yok mu (Son Dakika Bolu Valiliği)? Bayburt okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bayburt okul yok mu (Son Dakika Bayburt Valiliği)? Burdur okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Burdur okul yok mu (Son Dakika Burdur Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.