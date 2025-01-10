Çankırı AFAD İl Müdürü'nden Gazetecilere Kutlama
Çankırı AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gazetecilerin gününü kutladı.
Çankırı AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda gazetecileri ağırlayan Matur, gazetecilerin gününü kutladı.
Kurumun çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi veren Matur, soruları da yanıtladı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel