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Çankaya'daki semt pazarları YKS nedeniyle saat 13.00'te kurulacak

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Çankaya Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle semt pazarlarının saat 13.00'te kurulacağını duyurdu. Bu karar, sınav süresince öğrencilere sessiz bir ortam sağlamak amacıyla alındı.

Çankaya'daki semt pazarları, 8-9 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle, saat 13.00 itibarıyla kurulacak.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sınava girecek öğrenciler için sesi ve kalabalığı önlemek amacıyla ilçedeki semt pazarlarının hafta sonu saat 13.00 itibarıyla kurulması kararı alındı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, YKS'nin gençlerin geleceğini belirleyecek önemli bir sınav olduğunu kaydederek, vatandaşlara, sınav süresince öğrencilere sessiz bir ortam sağlamaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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